Новосибирск, 20 марта, 2024, 11:29 — ИА Регнум. Отец и мачеха актёра Никиты Кологривого до сих пор не могут связаться с сыном, который устроил дебош в новосибирском баре. После драки пострадавшие обратились в полицию с заявлением на артиста. Об этом ИА Регнум рассказали родители артиста.

Александр Кряжев/РИА Новости Никита Кологривый

Отец актёра Сергей Кологривый и его мачеха Ольга живут в Новосибирске. Никита прилетел в Новосибирск, чтобы повидаться с ними и со своими друзьями. В ночь с 18 на 19 марта 29-летний актёр Никита Кологривый устроил дебош в лаунж-баре Tangiers Lounge. Артист приставал к официантке и бросался на посетителей и сотрудников. По словам очевидцев, мужчина был пьян. На артиста написали заявление в полицию, после случившегося его всё ещё не могут найти родные. Об этом ИА Регнум рассказала мачеха Никиты Ольга.

«Мы с отцом узнали об этом, когда нам утром стали приходить сообщения от знакомых. Они присылали видео с Никитой. Мы его ещё не видели. Не знаем, где он сейчас», — сообщила Ольга.

На данный момент известно, что в Tangiers Lounge Никита Кологривый пришёл около часа ночи 19 марта в компании двух знакомых. Спустя два часа актёр был уже сильно пьян, он подошёл к одной из сотрудниц заведения и улёгся девушке на колени. Кологривый предлагал ей провести ночь в его компании после закрытия заведения. Но девушке идея артиста оказалась не по душе, и она ответила отказом. Тогда актёр укусил её за ногу. Очевидцы утверждают, что артист пытался хватать девушку за грудь. За неё стали заступаться коллеги, с которыми Никита Кологривый устроил драку. Около 30 минут ушло у сотрудников кафе, чтобы успокоить посетителя. К тому моменту в заведение подоспела полиция. На Никиту написали заявление. Сейчас полиция изучает записи с камер и опрашивает очевидцев. А родители и друзья ищут Никиту.

По данным Telegram-канала «112», в настоящее время Кологривого доставляют в отдел полиции.

Ранее ИА Регнум сообщал, что актёра театра и кино Никиту Кологривого внесли в базу «Миротворец». На сайте разместили фотографии, личные данные актёра, ссылки на его страницы в социальных сетях, сведения о профессиональной деятельности. После этого артисту пришлось сменить номер телефона.