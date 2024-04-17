Тбилиси, 17 апреля, 2024, 14:48 — ИА Регнум. Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что наложит вето на законопроект «О прозрачности иностранного влияния» (закон об иноагентах), если парламент примет его.

DUMITRU DORU/ EPA/TASS Президент Грузии Саломе Зурабишвили

«Я наложу вето на этот закон, как это делаю в отношении других законов, которые противоречат стратегии и рекомендациям Европейского союза», — заявила Зурабишвили в интервью «Би-би-си».

Видео интервью президент республики опубликовала в соцсети X.

Как сообщало ИА Регнум, комитет парламента Грузии по правовым вопросам 15 апреля принял в первом чтении законопроект об иноагентах. Этот закон, в частности, обязывает работающие «в интересах иностранной державы» НКО и СМИ регистрироваться в специальном реестре.

В Тбилиси у здания парламента несогласные с инициативой провели митинги. Полиция задержала несколько участников, которые вели себя агрессивно. Противники закона заявляют, что он якобы «пророссийский».

Парламент Грузии 17 апреля сообщил, что депутаты оппозиционных партий попытались сорвать рассмотрение законопроекта об иноагентах. Председателю парламента Шалве Папуашвили пришлось объявить технический перерыв, поскольку противники законопроекта громко кричали и стучали по столам.

Зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев 17 апреля напомнил, что законы об иностранных агентах действуют во многих странах, причём в некоторых, например в Австралии, в гораздо более жёстком варианте, чем в России и чем тот, который предлагают принять в Грузии. Он подчеркнул, что протесты против введения закона вовсе не стихийны — в их организации заметна «хорошо знакомая голливудская рука».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг причастность Москвы к инициативе принять в Грузии закон об иноагентах. Он напомнил, что эту практику первым ввёл Вашингтон.