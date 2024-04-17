Тбилиси, 17 апреля, 2024, 16:58 — ИА Регнум. Критика в адрес Грузии из-за законопроекта об иноагентах не повод отказываться от этой инициативы. Тбилиси не откажется от принятия этого документа, заявил 17 апреля на брифинге грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе.

Иван Шилов ИА REGNUM

Он отметил, что критикующие инициативу политики из США и ЕС так и не привели ни одного стоящего аргумента. Безапелляционная критика прозвучала, в частности, со стороны генсека НАТО Йенса Столтенберга и канцлера Германии Олафа Шольца.

«В таких условиях соответствующие заявления не станут основанием для пересмотра нашего решения», — заявил Кобахидзе.

Как сообщало ИА Регнум, в Грузии начались беспорядки в связи с тем, что грузинский парламент приступил к рассмотрению закона «О прозрачности иностранного влияния» (закон об иноагентах). Стычки произошли в парламенте между сторонниками инициативы и её противниками, утверждающими, что якобы закон пророссийский.

Парламент Грузии 17 апреля сообщил, что противники законопроекта сорвали заседание, на котором обсуждалась эта инициатива, и что пришлось объявить технический перерыв. В итоге законопроект приняли в первом чтении.

У здания парламента в Тбилиси произошли стычки протестующих с полицией. Ряд западных деятелей выступил в поддержку протестов. Так, председатель Евросовета Шарль Мишель заявил, что закон об иноагентах может отдалить перспективы Грузии от присоединения к Евросоюзу.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили пообещала, что наложит вето на закон, если парламент утвердит его, поскольку он «противоречат стратегии и рекомендациям ЕС».

В Москве неоднократно напоминали, что законы об иностранных агентах впервые появились на Западе, а не в России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков напомнил, что США первыми начали с помощью закона об иноагентах заботиться о своей внутриполитической гигиене. Как отметил зампред Совбеза Дмитрий Медведев, Запад пытается навязать Грузии свою волю, беспорядки в Тбилиси осуществляются при участии западных кураторов.