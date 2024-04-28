Москва, 28 апреля, 2024, 13:56 — ИА Регнум. Подразделения группировки войск ВС РФ «Центр» в минувшие сутки отразили 10 контратак противника на территории ДНР, сообщил на брифинге Минобороны официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Алексей Коновалов/ТАСС

Контратаки штурмовых групп трёх бригад и одного отдельного десантно-штурмового полка ВСУ были отражены в районах Новгородского, Очеретина, Новобахмутовки, Нетайлово и Бердычей, отметил Конашенков.

«ВСУ потеряли до 380 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину и пять автомобилей. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены две 155-миллиметровые гаубицы М777 производства США, 155-миллиметровая самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США, два 105-миллиметровые буксируемых орудия М101 производства США, три 122-миллиметровые гаубицы Д-30 и 100-миллиметровые противотанковое орудие МТ-12 «Рапира», — рассказал официальный представитель Минобороны.

Как передавало ИА Регнум, также 28 апреля Конашенков сообщил, что подразделения группировки войск «Центр» в минувшие сутки в результате активных действий освободили населённый пункт Новобахмутовка в ДНР.

27 апреля киевское издание «Страна. ua» со ссылкой на местные Telegram-каналы проинформировало, что ВС РФ взяли под контроль село Бердычи. Минобороны России этого официально не подтверждало.

28 апреля Конашенков также проинформировал, что ВС РФ в минувшие сутки уничтожили ангары с ударными беспилотниками на аэродроме Каменка в Днепропетровской области. Кроме того, были нанесены удары по аэродромам Прилуки в Черниговской области и Староконстантинов в Хмельницкой области. Также российские войска в минувшие сутки поразили пункты временной дислокации иностранных наёмников ВСУ.