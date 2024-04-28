Москва, 28 апреля, 2024, 13:39 — ИА Регнум. Российские военные нанесли удары по аэродромам Каменка Днепропетровской области, Прилуки Черниговской области и Староконстантинов Хмельницкой области, сообщил 28 апреля официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Global Look Press/Bulkin Sergey/news.ru

«Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил Российской Федерации уничтожены ангары с ударными беспилотными летательными аппаратами на аэродроме Каменка Днепропетровской области», — сказал он.

Кроме того, были поражены склады с авиационными боеприпасами и авиационной техникой на аэродромах Прилуки Черниговской области и Староконстантинов Хмельницкой области, пункты временной дислокации иностранных наёмников, живая сила и военная техника ВСУ в 121-м районе.

Как передавало ИА Регнум, днём ранее российские войска ударили по складу с боекомплектом на военном аэродроме Мартыновка в Николаевской области. По словам координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, Мартыновский аэродром, скорее всего, подготовили как аэродром «подскока» для бомбардировки новых российских регионов и Крыма. Несколько недель назад на аэродроме и возле военной части на Бугских хуторах были выставлены ложные цели.

Командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак 26 апреля рассказал, что российские военные поставили задачей уничтожить все аэродромы на Украине, чтобы самолётам, которые ей планирует передать Запад, негде было базироваться.

Министр обороны США Ллойд Остин подтвердил, что поставки истребителей F-16 киевскому режиму начнутся в 2024 году. По его словам, поставки будут осуществляться вместе с лётчиками и обслуживающим персоналом.

В то же время генсек НАТО Йенс Столтенберг признал, что истребители F-16 не смогут стать «серебряной пулей» для Украины в конфликте с Россией и не переломят ситуацию в зоне боевых действий в пользу ВСУ.