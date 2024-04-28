Москва, 28 апреля, 2024, 13:38 — ИА Регнум. Вооружённые силы России за сутки уничтожили ангары с ударными беспилотниками на аэродроме Каменка Днепропетровской области. Об этом 28 апреля на брифинге проинформировал официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Александр Полегенько/ТАСС

«Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил Российской Федерации уничтожены ангары с ударными беспилотными летательными аппаратами на аэродроме Каменка Днепропетровской области», — сообщили в оборонном ведомстве.

Также, по данным Минобороны, ВС России поразили склады с авиационными боеприпасами и авиационной техникой на аэродромах Прилуки Черниговской области и Староконстантинов Хмельницкой области, пункты временной дислокации иностранных наёмников, живую силу и военную техника ВСУ в 121 районе.

Как передавало ИА Регнум, 24 апреля Конашенков информировал, что ВС РФ поразили цех по производству беспилотников, а также хранилище топлива ВСУ.

10 апреля ВС РФ поразили в зоне СВО два цеха сборки беспилотников ВСУ. Кроме того, они уничтожили объект подготовки и запуска безэкипажных катеров, а также 172 беспилотных летательных аппарата.

Российские подразделения 9 апреля уничтожили склад беспилотников украинской армии на херсонском направлении. Также ВСУ потеряли до 75 военнослужащих, боевую машину пехоты, пять пикапов, две 122-мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».