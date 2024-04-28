Москва, 28 апреля, 2024, 13:39 — ИА Регнум. Российские военные в минувшие сутки нанесли удары по местам размещения иностранных наёмников на Украине. Об этом официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил 28 апреля на брифинге.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

По данным ведомства, авиация, ракетные войска и артиллерия воинских группировок уничтожили на аэродроме Каменка в Днепропетровской области ангары с ударными беспилотниками ВСУ. В Черниговской и Хмельницкой областях поражены склады с авиационными боеприпасами и авиационной техникой на аэродромах в Прилуках и Староконстантинове.

«Поражены пункты временной дислокации иностранных наёмников, живая сила и военная техника ВСУ в 121 районе», — добавил Конашенков.

Как сообщало ИА Регнум, 26 апреля подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко информировал об уничтожении в Харьковской области пункта временной дислокации украинской диверсионной группы. Он уточнил, что ДРГ, которая действовала вдоль границы с Белгородской областью, размещалась в селе Кирилловка близ Краснограда. В результате удара высокоточным оружием были уничтожены не только бойцы ВСУ, но также западные инструкторы и наёмники.

Российский снайпер с позывным Дым рассказал, как ликвидировал нескольких чернокожих наёмников из США в городе Светлодарске Артёмовского района ДНР. Боец уничтожил их из снайперской винтовки, а украинские боевики обезобразили лица убитых, чтобы в дальнейшем их не смогли опознать.