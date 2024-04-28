Москва, 28 апреля, 2024, 13:34 — ИА Регнум. Подразделения группировки войск «Центр» ВС РФ освободили населённый пункт Новобахмутовка в ДНР, сообщил на брифинге Минобороны официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Также подразделения группировки в минувшие сутки нанесли поражения трём бригадам ВСУ, отметил представитель ведомства.

«Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных действий освободили населённый пункт Новобахмутовка Донецкой Народной Респеублики и нанесли поражение формированиям 142-й пехотной, 24-й механизированной, 68-й егерской бригад ВСУ в районах населённых пунктов Ленинское, Керамик и Семёновка Донецкой Народной Республики», — сказал Конашенков.

Подразделения группировки за сутки отразили 10 контратак штурмовых групп бригад ВСУ, потери противника составили до 380 военнослужащих, а также несколько единиц техники, в том числе танк, боевая бронированная машина, две гаубицы М777, самоходная артиллерийская установка М109 «Paladin» и другие.

Как передавало ИА Регнум, 27 апреля Конашенков сообщил, что подразделения Южной группировки ВС РФ за неделю освободили два населённых пункта в ДНР — Новомихайловку и Богдановку и продвинулись в глубину обороны противника.

28 апреля официальный представитель Минобороны также проинформировал, что ВС РФ в минувшие сутки уничтожили ангары с ударными беспилотниками на аэродроме Каменка в Днепропетровской области. Кроме того, были нанесены удары по аэродромам Прилуки в Черниговской области и Староконстантинов в Хмельницкой области. Также российские войска в минувшие сутки поразили пункты временной дислокации иностранных наёмников ВСУ.