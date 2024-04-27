ДНР, 27 апреля, 2024, 21:46 — ИА Регнум. ВС России взяли под контроль село Бердычи в Донецкой Народной Республике на авдеевском направлении, сообщило 27 апреля издание «Страна. ua» со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Станислав Красильников/РИА Новости

В публикации уточняется, что бои ведутся уже к западу от села.

Министерство обороны РФ информацию об освобождении населённого пункта не подтверждало.

Как передавало ИА Регнум, ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский информировал, что группировка ВСУ на окраинах села Бердычи находится в окружении. По его словам, текущая оперативная обстановка вокруг Бердычей больше не позволяет украинским военным чувствовать себя свободно и ВСУ испытывают проблемы с логистикой, подвозом боекомплекта и провизии.

Также 27 апреля военный эксперт Борис Рожин сообщил о том, что ВСУ бежали из посёлка Керамик, который находится к северу от Очеретино на авдеевском направлении.

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков ранее сообщал об освобождении ряда населённых пунктов на авдеевском направлении, в частности Ласточкино, Северного, Петровского, Первомайского и Богдановки.

Из-за шока от быстрого продвижения российских войск украинское командование отправило в село Очеретино на авдеевском направлении в ДНР неподготовленную бригаду, отмечал ранее военный обозреватель Дэвид Экс. Эксперт отметил, что потеря позиций в Очеретино может привести к коллапсу обороны ВСУ в районе Авдеевки.