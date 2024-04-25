МИД РФ предупредил о последствиях появления ядерных объектов НАТО в Польше
Рябков: ядерные объекты НАТО в Польше станут законной военной целью для России
Москва, 25 апреля, 2024, 09:03 — ИА Регнум. Ядерные объекты стран Североатлантического альянса при их постоянном размещении на территории Польши станут военной целью для России, заявил 25 апреля замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
По его словам, расширение практики совместных ядерных миссий альянса обладает дестабилизирующим и угрожающим характером. Приближение таких объектов к границам России также создает опасность для страны, добавил дипломат.
«Я уже не говорю о постоянном размещении — о чём тоже горячие головы в Варшаве заговаривают. Поэтому все те политики, которые сейчас по собственным причинам упоенно обсуждают в Польше и за её пределами такую схему, должны понять: сдвиги в этом направлении безопасности Польше не добавят, а уж соответствующие объекты точно станут целью», — подчеркнул Рябков.
Как передавало ИА Регнум, 22 апреля президент Польши Анджей Дуда допустил размещение на территории республики ядерного оружия США. Он отметил, что у Польши, союзника НАТО, есть определённые обязательства, а вопрос о ядерном оружии уже некоторое время обсуждается с американской стороной.
Премьер-министр Польши Дональд Туск в свою очередь заявил, что обстоятельства, побудившие Дуду высказаться о возможном размещении в стране ядерного оружия, не до конца ясны. По его словам, инициативы в этой сфере должны быть хорошо подготовлены. Дуда позднее пояснил, что решение о размещении в Польши ядерных сил США ещё не принято.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 22 апреля заявил, что российские военные примут все необходимые ответные меры в случае, если Польша разместит у себя ядерное оружие.
В марте 2024 года президент России Владимир Путин заявил, что потребности в применении тактического ядерного оружия в ходе спецоперации никогда не было. Россия может применить любое оружие, в том числе ядерное, если речь будет идти об угрозе существования государства, нанесении ущерба суверенитету и независимости страны, подчеркнул Путин. Ядерная триада России является более современной, нежели триады других стран, добавил он.
Глава государства неоднократно подчёркивал, что в военной доктрине России не предполагается превентивного ядерного удара, а только нанесение ответного удара. Он пояснил, что в случае применения агрессором ядерного оружия против России удар возмездия будет неизбежным.