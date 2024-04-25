Москва, 25 апреля, 2024, 09:03 — ИА Регнум. Ядерные объекты стран Североатлантического альянса при их постоянном размещении на территории Польши станут военной целью для России, заявил 25 апреля замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Michal Fludra/Global Look Press

По его словам, расширение практики совместных ядерных миссий альянса обладает дестабилизирующим и угрожающим характером. Приближение таких объектов к границам России также создает опасность для страны, добавил дипломат.

«Я уже не говорю о постоянном размещении — о чём тоже горячие головы в Варшаве заговаривают. Поэтому все те политики, которые сейчас по собственным причинам упоенно обсуждают в Польше и за её пределами такую схему, должны понять: сдвиги в этом направлении безопасности Польше не добавят, а уж соответствующие объекты точно станут целью», — подчеркнул Рябков.

Как передавало ИА Регнум, 22 апреля президент Польши Анджей Дуда допустил размещение на территории республики ядерного оружия США. Он отметил, что у Польши, союзника НАТО, есть определённые обязательства, а вопрос о ядерном оружии уже некоторое время обсуждается с американской стороной.

Премьер-министр Польши Дональд Туск в свою очередь заявил, что обстоятельства, побудившие Дуду высказаться о возможном размещении в стране ядерного оружия, не до конца ясны. По его словам, инициативы в этой сфере должны быть хорошо подготовлены. Дуда позднее пояснил, что решение о размещении в Польши ядерных сил США ещё не принято.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 22 апреля заявил, что российские военные примут все необходимые ответные меры в случае, если Польша разместит у себя ядерное оружие.

В марте 2024 года президент России Владимир Путин заявил, что потребности в применении тактического ядерного оружия в ходе спецоперации никогда не было. Россия может применить любое оружие, в том числе ядерное, если речь будет идти об угрозе существования государства, нанесении ущерба суверенитету и независимости страны, подчеркнул Путин. Ядерная триада России является более современной, нежели триады других стран, добавил он.

Глава государства неоднократно подчёркивал, что в военной доктрине России не предполагается превентивного ядерного удара, а только нанесение ответного удара. Он пояснил, что в случае применения агрессором ядерного оружия против России удар возмездия будет неизбежным.