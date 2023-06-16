Санкт-Петербург, 16 июня, 2023, 18:35 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 16 июня назвал применение ядерного оружия теоретически возможным.

Павел Бедняков/РИА Новости Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума

«У нас больше такого оружия, чем у стран НАТО, они об этом знают. И всё время нас склоняют к тому, чтобы мы начали переговоры по снижению. Хрен им. Это наше конкурентное преимущество», — сказал Путин.

Российский лидер отметил, что ядерное оружие создаётся, чтобы обеспечить безопасность страны. Президент уточнил, применение таких вооружение возможно в случае угрозы существованию государства. При этом Путин подчеркнул, что сейчас такой необходимости у России нет, но подчеркнул, что сами рассуждения о его применении снижают порог.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3813653" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> «Хрен им»: Путин заявил, что Россия не сократит запасы ядерного оружия

Как сообщало ИА Регнум, в феврале советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что вероятность применения Россией тактического ядерного оружия на Украине администрация США считает низкой. Также посол России в Лондоне Андрей Келин заявлял, что Россия не будет применять ядерное оружие в ходе проведения СВО на территории Украины.

В конце мая замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что у Москвы нет планов по применению оружия массового поражения в связи с ситуацией на Украине. Он отметил, что изменений в доктринальных подходах по этому вопросу не наблюдается. Рябков добавил, что враги Москвы цинично спекулируют на этой теме, приписывая ей отсутствующее у неё намерение применить ядерное оружие из-за ситуации на Украине.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на полях ПМЭФ 15 июня подчеркнула приверженность Москвы принципу недопустимости ядерной войны. Она заявила, что рассматривать вариант применения ядерного оружия стоит исключительно гипотетически и только в оборонительных целях.