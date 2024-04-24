Москва, 24 апреля, 2024, 19:07 — ИА Регнум. Подготовленные поправки в Уголовному кодексу РФ, направленные на усиление наказания за диверсионные преступления, являются своевременными и обоснованными. Об этом 24 апреля корреспонденту ИА Регнум заявил политолог, первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты России по общественной экспертизе законопроектов Александр Асафов, комментируя слова главы думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарёва о том, что поправки о наказании до 35 лет лишения свободы за диверсионные преступления поддержаны правительством и скоро будут внесены в Госдуму.

Иван Шилов ИА REGNUM

Асафов отметил, что предложенные поправки в несколько статей Уголовного кодекса не только расширяют верхнюю границу срока наказания до 35 лет лишения свободы за диверсионные преступления, но и уточняют некоторые составы преступлений, такие как организация диверсионного сообщества, обучение с целью диверсионной деятельности и содействие диверсионной деятельности. Эти статьи были введены в Уголовный кодекс не так давно, пока по ним нет приговоров, в основном применяется статья 281 «Диверсия», уточнил он.

По словам политолога, с учётом возрастания угроз и рисков совершения терактов, эти изменения вполне оправданы. Кроме того, предлагается усилить ответственность за умышленное уничтожение или повреждение имущества по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды. В настоящее время за такие преступления предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет лишения свободы. И это наказание стоит пересмотреть, чтобы предотвратить подобные преступления.

«Суровость наказания часто влияет на мотивы и намерения преступников. Зная о неизбежности и суровости наказания, они часто отказываются от совершения преступлений или попыток их совершения. Считаю, что нынешние изменения являются своевременными и обоснованными», — заявил Асафов.

Как передавало ИА Регнум, глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв отметил, что эти поправки важны для усиления безопасности в условиях проведения спецоперации и возросшей диверсионной активности врага.

В марте правительство России поддержало законопроект депутата Государственной думы от партии «Единая Россия» Олега Гарина, который предлагает привлекать к уголовной ответственности за диверсию начиная с 14 лет. На данный момент статьёй 20 Уголовного кодекса РФ предусмотрено привлечение к ответственности лиц, достигших ко времени совершения преступления 16 лет.

Первый замгенпрокурора РФ Анатолий Разинкин на заседании комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству 23 апреля заявил, что риски совершения диверсий и террористических актов в России возросли, принимаемые меры недостаточны.

Президент России Владимир Путин на коллегии ФСБ 19 марта заявил, что самый ответственный и напряжённый участок работы ФСБ связан с проведением специальной военной операции на Украине.

По его словам, за проявлениями экстремизма часто «торчали уши» западных спецслужб. Путин призвал ФСБ усилить антитеррористическую работу. Он подчеркнул, что необходимо расширить возможности превентивного реагирования на цифровые угрозы, а также защиту информационной инфраструктуры. Глава государства также отметил работу ФСБ, в том числе по выявлению агентуры, террористических и диверсионно-разведывательных групп.