Москва, 11 марта, 2024, 18:25 — ИА Регнум. Правительство России поддержало законопроект депутата Государственной думы от партии «Единая Россия» Олега Гарина, который предлагает привлекать к уголовной ответственности за диверсию начиная с 14 лет. Об этом сообщает ТАСС, уведомляя, что проект отзыва правительства есть в его распоряжении.

Иван Шилов ИА Регнум

«Законопроект направлен на совершенствование уголовно-правового механизма противодействия диверсионной деятельности как угрозе экономической безопасности и обороноспособности Российской Федерации. Правительство РФ поддерживает законопроект», — говорится в тексте отзыва.

Агентство поясняет, что на данный момент статьёй 20 Уголовного кодекса РФ предусмотрено привлечение к ответственности лиц, достигших ко времени совершения преступления 16 лет.

В материале отмечается, что законопроект предлагает уголовную ответственность начиная с 14 лет не только за диверсию, но и за прохождение обучения в целях осуществления диверсионной деятельности, а также за организацию диверсионного сообщества и участие в нём.

Как сообщало ИА Регнум, в январе 2024 года сотрудники ФСБ и МВД России арестовали двоих 17-летних подростков за попытку совершить диверсию на железной дороге. Предполагаемые злоумышленники подожгли релейный шкаф между станциями Марк и Лобня в Москве.

За совершение диверсии неизвестный, активно поддерживающий Вооружённые силы Украины, обещал подросткам вознаграждение в размере 150 долларов, сообщил Следственный комитет РФ.

Ранее в декабре 2023 года в СК сообщили о возбуждении уголовного дела о диверсии после поджога релейного шкафа в Подмосковье. Были задержаны двое молодых людей 2005 и 2006 годов рождения, они признались в совершении преступления. Указания они получали в переписке в мессенджере.