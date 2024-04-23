Москва, 23 апреля, 2024, 12:38 — ИА Регнум. Риски совершения диверсий и террористических актов в России возросли, принимаемые меры недостаточны. Об этом заявил первый замгенпрокурора РФ Анатолий Разинкин на заседании комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству.

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

По словам Разинкина, за последнее время риски диверсионной и террористической деятельности в России существенно возросли.

«В прошлом году проверяли безопасность мест массового пребывания людей, критически важных объектов. И нами выявлено более 200 тысяч нарушений в этой сфере, о чём это говорит? О том, что принимаемые меры по противодействию террористическим угрозам ещё недостаточны», — добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин на коллегии ФСБ 19 марта заявил, что самый ответственный и напряженный участок работы ФСБ связан с проведением специальной военной операции на Украине.

По его словам, за проявлениями экстремизма часто «торчали уши» западных спецслужб. Путин призвал ФСБ усилить антитеррористическую работу. Он подчеркнул, что необходимо расширить возможности превентивного реагирования на цифровые угрозы, а также защиту информационной инфраструктуры. Глава государства также отметил работу ФСБ, в том числе по выявлению агентуры, террористических и диверсионно-разведывательных групп.

Сотрудники ФСБ практически ежедневно нейтрализуют террористов и пресекают попытки совершить теракты на территории страны. Так, 23 апреля сотрудники ФСБ задержали в Брянске сторонника украинских националистов, который планировал теракт в городе.

В этот же день в Смоленской области задержали трёх подростков, которые подожгли релейные шкафы на одном из перегонов главного хода Московской железной дороги.

Отмечалось, что подростки рассказали, что совершили поджог за денежное вознаграждение по заданию, полученному в одном из мессенджеров. В настоящее время они задержаны.