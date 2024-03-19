Москва, 19 марта, 2024, 14:10 — ИА Регнум. Президент Владимир Путин поручил ФСБ вместе с другими спецслужбами и правоохранителями серьёзно усилить антитеррористическую работу по всем направлениям. Он заявил об этом 19 марта на расширенном заседании коллегии ФСБ.

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«Прошу ФСБ совместно с другими спецслужбами и правоохранительными органами при координации национального антитеррористического комитета серьёзно усилить антитеррористическую работу по всем направлениям», — сказал он.

Глава государства уточнил, что Россия имеет дело с сильным и опасным противником, в арсенале которого есть широкие информационные, технические и финансовые возможности.

Путин также отметил, что российские пограничные органы укомплектовали дополнительным личным составом, а также современным вооружением и техникой.

«Результаты мы видим: все попытки прорыва на нашу территорию диверсионно-террористических банд, состоящих из регулярных частей противника, зарубежных наёмников и всякого рода отребья, которые по разным каналам оказались на разных территориях киевского режима, — все эти попытки провалились», — добавил президент.

Как сообщало ИА Регнум, 20 декабря 2023 года Путин заявил, что главным приоритетом всех органов безопасности, в первую очередь ФСБ, остаётся борьба с терроризмом. Глава государства подчеркнул, что у России есть опыт работы в сфере антитеррора, которую будут продолжать.

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Президент также поручил усилить работу пограничной службы ФСБ. По его словам, попытки нарушения государственной границы России необходимо быстро и эффективно пресекать.

Официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков 19 марта рассказал, что российские военные не допустили проникновения диверсантов ВСУ на приграничную территорию России на белгородском направлении. По его словам, за сутки на этом направлении ударами авиации и артиллерии ВС России в районе Козинки в Белгородской области уничтожили до 40 бойцов, две боевые машины пехоты и три автомобиля украинских войск.