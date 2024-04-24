Москва, 24 апреля, 2024, 14:36 — ИА Регнум. Поправки к Уголовному кодексу РФ о наказании до 35 лет лишения свободы за диверсионные преступления поддержаны правительством и скоро будут внесены в Госдуму, сообщил 24 апреля глава глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв в своём Telegram-канале.

Global Look Press

«До 35 лет лишения свободы (вместо 30 лет, как предусмотрено сейчас) предлагается увеличить ответственность по диверсионным преступлениям (ст. 281-281.3 УК РФ)», — написал он.

Кроме того, уточнил он, предлагается усилить ответственность за умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершённое по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды — наказание по ч. 2 ст. 167 УК РФ до 5 лет лишения свободы.

«Эти поправки важны для усиления безопасности в условиях проведения спецоперации и возросшей диверсионной активности врага. Правительство их поддержало. Внесём в ближайшее время», — добавил Пискарёв.

Как передавало ИА Регнум, в марте правительство России поддержало законопроект депутата Государственной думы от партии «Единая Россия» Олега Гарина, который предлагает привлекать к уголовной ответственности за диверсию начиная с 14 лет. На данный момент статьёй 20 Уголовного кодекса РФ предусмотрено привлечение к ответственности лиц, достигших ко времени совершения преступления 16 лет.

Первый замгенпрокурора РФ Анатолий Разинкин на заседании комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству 23 апреля заявил, что риски совершения диверсий и террористических актов в России возросли, принимаемые меры недостаточны.