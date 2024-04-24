Москва, 24 апреля, 2024, 14:00 — ИА Регнум. Блогер Елена Блиновская готова погасить ущерб в размере более 900 млн рублей, следствие с этим согласно и разрешило снять арест с части её имущества, заявила 24 апреля адвокат блогера Наталия Сальникова в Московском городском суде, где решается вопрос о продлении обвиняемой срока ареста.

Кристина Кормилицына/РИА Новости Блогер Елена Блиновская

«Елена Олеговна готова погасить ущерб. У нас есть для этого разрешение следователя о снятии ареста с некоторого имущества Блиновской», — сказала она.

Как передавало ИА Регнум, Блиновскую задержали 27 апреля 2023 года в Смоленской области, когда она намеревалась пересечь границу РФ с Белоруссией. Блогеру и её мужу Алексею предъявили обвинение в неуплате налогов на сумму более 900 млн рублей, а также в незаконном обогащении на 700 млн рублей.

Блиновская признала вину в неуплате налогов. Первоначально ей назначили домашний арест. В конце декабря она смогла «обойти» постановление суда о домашнем аресте и устроила дома вечеринку. При этом следствие установило, что на вечеринке присутствовал один из свидетелей по её делу, что является нарушением.

Из-за этого суд перевёл Блиновскую в женский следственный изолятор № 6 по Москве («Печатники»). Федеральная налоговая служба РФ обязала обвиняемую выплатить недоимку, штрафы и пени на общую сумму более 1,4 млрд рублей, а Замоскворецкий районный суд Москвы продлил арест имущества и денежных средств родственников блогера до 26 апреля.

16 апреля стало известно, что Алексей Блиновский подписал контракт с Министерством обороны России и решил принять участие в специальной военной операции на Украине.