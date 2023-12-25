Москва, 25 декабря, 2023, 17:13 — ИА Регнум. Автор «Марафона желаний», фигурантка уголовного дела о неуплате налогов Елена Блиновская смогла «обойти» постановление суда о домашнем аресте и поучаствовала в вечеринке легально. В Сети появилось видео, где Блиновская в окружении гостей фотографируется и пьёт шампанское. Кадры в соцсетях выложила её подруга Светлана Ефимова с припиской «Сегодня вечер в близком для меня доме».

Кадр из видео

Предполагается, что Блиновская собрала гостей всобственном VIP-клубе в своем коттедже. Формально блогер не нарушила правила домашнего ареста, который ей продлили до 26 января, настаивает адвокат автора «Марафона желаний» Наталия Сальникова. При этом, юрист заявляет, что ей неизвестно о проведении этой вечеринки.

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«Я сомневаюсь, что это соответствует действительности. У нее (Блиновской. — Прим. ред.) нет запрета встречаться с людьми, которые не являются участниками судопроизводства, то есть со свидетелями нельзя встречаться, а с другими людьми встречаться у нее запрета нет. У меня нет подтверждения, что факт имел место, но полагаю, что нарушения меры пресечения при встрече со знакомыми, родными, в том числе при праздновании общероссийских праздников, нет», — цитирует Сальникову «РИА Новости».

Как передавало ИА Регнум, Блиновскую задержали в Смоленске в апреле этого года при попытке бежать в Казахстан через Белоруссию. Чтобы добраться в аэропорт, блогер арендовала «Майбах». До этого на автора «Марафона желаний» возбудили уголовное дело о неуплате налогов и финансовых махинациях. По информации следователей, Елена Блиновская занизила полученные от своих услуг доходы и не выплатила 918 млн рублей. Позднее в СМИ появилась информация о том, что блогер уже погасила часть долга. Однако её авдокаты это не подтвердили.