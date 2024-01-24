Москва, 25 января, 2024, 00:21 — ИА Регнум. Замоскворецкий районный суд Москвы продлил арест имущества и денежных средств родственников блогера Елены Блиновской до 26 апреля, сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета России по российской столице.

Иван Шилов ИА REGNUM Елена Блиновская

«Сегодня в Замоскворецком районном суде города Москвы с участием Елены Блиновской рассмотрены ходатайства следственного органа столичного СК о продлении срока наложения ареста на имущество и денежные средства родственников обвиняемой, а также ряда подконтрольных юридических лиц», — говорится в сообщении.

При этом ТАСС, ссылаясь на информацию от представителей суда, проинформировало о том, что арест имущества и счетов коснулся и саму Блиновскую. Помимо блогера, по данным журналистов, в судебном постановлении фигурируют её супруг Алексей, а также мать, отец и брат.

Как сообщало ИА Регнум, 22 января Елену Блиновскую перевели под стражу в женский следственный изолятор № 6 по Москве («Печатники»). До этого она находилась под домашним арестом. Однако из-за нарушения условий этого режима Замоскворецкий суд блогер отправил блогера в СИЗО на три месяца, до 26 апреля.

Следствие указало на то, что Блиновская общалась со свидетелем по её делу во время вечеринки, проведённой в конце декабря 2023 года. Блогер смогла обойти постановление суда о домашнем аресте и организовала мероприятие в собственном VIP-клубе.

Защита Блиновской заявила, что обвиняемая на момент проведения вечеринки не знала, что среди гостей есть свидетель по уголовному делу, в котором она фигурирует. В рамках заседания суда 22 января блогеру также предъявили новое обвинение в виде двух эпизодов неправомерного оборота средств платежей, совершенного группой лиц по предварительному сговору. Она отказалась признать вину по указанным эпизодам.

Блиновскую задержали в апреле 2023 года в Смоленске. Она пыталась покинуть Россию и отправиться в Казахстан через Белоруссию. По данным следствия, блогер занизила свои доходы и не выплатила 918 млн рублей в виде налогов.

Суд арестовал 54 банковских счёта, принадлежащих Блиновской и её супругу, а также 21 объект недвижимости блогера в Москве, Московской и Ярославской областях.