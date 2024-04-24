Москва, 24 апреля, 2024, 12:07 — ИА Регнум. Власти должны постоянно контролировать снабжение питьевой водой жителей подтопленных регионов и следить за эпидемиологической обстановкой. Об этом 24 апреля заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с главой Роспотребнадзора Анной Поповой.

ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков

«Конечно, здесь надо постоянно контролировать, в первую очередь, наверное, снабжение водой», — сказал Мишустин.

Он добавил, что необходима полная концентрация на вопросах обеспечения эпидемиологического благополучия при чрезвычайных ситуациях природного характера.

Как передавало ИА Регнум, Попова на встрече с Мишустиным сообщила, что в пострадавших от паводка регионах привили уже почти 150 тыс. человек от гепатита А. Она также отметила, что с начала паводка было проведено более 4 тыс. различных исследований воды.

Глава МЧС России Александр Куренков 22 апреля сообщил, что около 400 тысяч заявлений на оказание материальной помощи после паводка принято от жителей Оренбургской области. Жителям региона уже выплачено более 950 миллионов рублей.