Москва, 24 апреля, 2024, 11:56 — ИА Регнум. В пострадавших от паводка российских регионах от гепатита А привили уже почти 150 тыс. человек, сообщила 24 апреля глава Роспотребнадзора Анна Попова на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

Константин Михальчевский/РИА Новости

«Сегодня уже иммунизировано почти 150 тыс. человек от гепатита А. Летом будет организован вывоз детей из пострадавших регионов на отдых и оздоровление», — сказала Попова, её слова цитирует Telegram-канал ведомства.

Она также отметила, что с начала паводка было проведено более 4 тыс. различных исследований воды. Особый надзор был организован в субъектах, где водные источники проистекают с территории соседнего государства.

В настоящее время проводятся все мероприятия по очистке и дезинфекции воды, а также дезинфекции территории, заключила Попова.

Как передавало ИА Регнум, 22 апреля глава МЧС России Александр Куренков сообщил, что около 400 тысяч заявлений на оказание материальной помощи после паводка принято от жителей Оренбургской области. Жителям региона уже выплачено более 950 миллионов рублей.

Также в МЧС сообщили 22 апреля, что паводковая ситуация в Оренбургской области стабилизировалась, уровень воды снижается. Вместе с тем на территории Курганской и Тюменской областей проходит активная фаза весеннего половодья и обстановка постоянно меняется.