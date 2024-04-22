Оренбург, 22 апреля, 2024, 15:00 — ИА Регнум. Паводковая ситуация в Оренбургской области стабилизировалась, заявило 22 апреля МЧС.

ТАСС/EPA

Глава ведомства Александр Куренков провёл в Оренбурге заседание правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации последствий паводка, сообщила пресс-служба МЧС.

«О текущей ситуации с паводками доложили губернаторы Оренбургской, Курганской и Тюменской областей. В Оренбуржье обстановка стабилизируется, уровень воды снижается», — сказано в сообщении.

При этом на территории Курганской и Тюменской областей проходит активная фаза весеннего половодья и обстановка постоянно меняется, подчеркнуло ведомство.

«Куренков поручил главам регионов нарастить темп работы по ликвидации последствий паводка, принять дополнительные меры по контролю за санитарной обстановкой и доставке питьевой воды, обеспечить жильём граждан, утратившим свои дома, провести превентивные мероприятия, в том числе дноуглубительные работы, расчистку русел рек и строительство объектов инженерной защиты», — сказано в сообщении МЧС.

Также министр напомнил губернаторам на необходимость уделять внимание вопросам образовательного процесса в школах, летнего отдыха детей из пострадавших регионов, трудоустройства граждан, оставшихся без работы, и выплаты субсидий пострадавшим субъектам малого и среднего бизнеса.

Кроме того, Куренков заявил, что рабочие группы оценочной комиссии Минстроя должны выработать график по восстановлению жилья. За соблюдение этого графика «будет отдельный спрос», добавил он.

Как передавало ИА Регнум, ранее оперативные службы сообщили, что в России четвёртый день подряд сокращается количество жилых домов, подтопленных в результате паводка. По состоянию на утро 22 апреля в 190 населённых пунктах и 172 садовых товариществах подтоплены 14 743 жилых дома, что на 537 меньше, чем днём ранее.

11 апреля на совещании по ликвидации последствий паводковой ситуации президент Владимир Путин заявил, что необходимо уже сейчас думать о восстановлении жилья и инфраструктуры в регионах, пострадавших от стихии.

Министр финансов Антон Силуанов в ходе совещания с президентом отметил, что деньги на восстановление пострадавших от паводка регионов будут незамедлительно выделены. Эти средства есть в резервном фонде, сказал министр.