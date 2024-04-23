Воронеж, 24 апреля, 2024, 02:58 — ИА Регнум. В Воронежской области силами ПВО и средствами РЭБ обнаружены и сбиты в ночь на 24 апреля ещё два украинских дрона самолётного типа. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.

Иван Шилов ИА Регнум Обломки БПЛА

В результате падения остатков одного беспилотника, по информации главы области, в одном из сёл на территории частного дома образовалась воронка площадью около 1 кв. м. Пострадавших нет.

«В доме повреждены стёкла, разрушена беседка, посечена кровля. Вся необходимая помощь будет оказана максимально оперативно», — заверил в Telegram-канале Гусев и добавил, что опасность атаки БПЛА сохраняется.

Другой беспилотник был уничтожен на подлёте к Воронежу.

Как сообщало ИА Регнум, над Воронежской областью в 23:00 мск 23 апреля был обнаружен и уничтожен украинский беспилотник реактивного типа. По предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле нет.

Ранее в Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА. Александр Гусев призвал жителей сохранять спокойствие — системы противовоздушной обороны приведены в готовность.

На Крымском мосту ночью 24 апреля перекрыли движение автотранспорта, сообщили в информационном центре по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру.

О мощном взрыве в городе Николаеве на юге Украины сообщило украинское издание «Страна. ua» вечером 23 апреля.