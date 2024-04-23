Николаев, Украина, 24 апреля, 2024, 00:25 — ИА Регнум. О мощном взрыве в городе Николаеве на юге Украины сообщило украинское издание «Страна. ua» вечером 23 апреля.

Иван Шилов ИА REGNUM Николаев

«В Николаеве произошёл громкий взрыв», — написало издание.

Никаких подробностей и последствий не уточняется. О воздушной тревоге в городе и области не объявлялось.

Как сообщало ИА Регнум, 22 апреля в Николаевской области прогремел взрыв, но есть сомнения, что удар нанесли Вооружённые силы России. Об этом написал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. Он предположил, что это был контролируемый подрыв.

На Украине вечером 23 апреля взрыв прогремел в Днепропетровске.

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушную тревогу объявили в Днепропетровской и Полтавской областях.

В подконтрольной Киеву части Херсонской области 23 апреля сообщили о повреждении объекта критической инфраструктуры.

В ночь на 23 апреля в Одессе прогремела серия мощных взрывов. Подробности инцидента не приводились.