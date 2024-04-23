Симферополь, 24 апреля, 2024, 01:30 — ИА Регнум. На Крымском мосту ночью 24 апреля перекрыли движение автотранспорта. Об этом сообщили в Telegram-канале информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру.

ИА REGNUM Крымский мост

Уточняется, что движение автотранспорта по мосту перекрыли временно, соответствующее сообщение было опубликовано в 01:25 мск.

Граждан, находящихся на мостовом переходе, попросили сохранять спокойствие и выполнять указания сотрудников транспортной безопасности.

Как сообщало ИА Регнум, экипаж одного из российских военных кораблей на Северной стороне Севастополя успешно отбил атаку противокорабельной ракеты. Об этом 21 апреля сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

15 апреля два раза за день перекрывали движение автомобилей на Крымском мосту. Первый раз движение автотранспорта временно приостановили с 11:21 мск. Это произошло после того, как на территории Севастополя объявили воздушную тревогу.