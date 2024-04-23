Воронеж, 23 апреля, 2024, 22:43 — ИА Регнум. В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом вечером 23 апреля сообщил губернатор региона Александр Гусев.

Иван Шилов ИА Регнум

«Внимание! Уважаемые воронежцы, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА», — написал Гусев в Telegram-канале.

Глава Воронежской области призвал жителей сохранять спокойствие, отслеживать оповещения от правительства региона и МЧС России. Системы противовоздушной обороны приведены в готовность, добавил Гусев.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 19 апреля жителей Воронежской области также предупреждали об опасности атаки беспилотников. О соответствующей угрозе объявляли и в Курской области. До этого опасность атаки БПЛА действовала и в Белгородской области.

В белгородском городе Шебекино 23 апреля в результате атаки украинского беспилотника пострадали три человека. Губернатор региона Вячеслав Гладков отметил, что состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести, им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Кроме того, зафиксировали повреждения пяти легковых автомобилей.

Официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков 23 апреля сообщил, что ВС России сбили за прошедшие сутки более 100 дронов ВСУ, ракету «Точка-У», шесть реактивных снарядов и четыре авиабомбы Hammer.