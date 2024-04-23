Воронеж, 24 апреля, 2024, 00:04 — ИА Регнум. Над Воронежской областью вечером 23 апреля был обнаружен и уничтожен украинский беспилотник реактивного типа. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Гусев.

Mil-lnr.info Украинский беспилотник

В ликвидации вражеского беспилотника были задействованы средства противовоздушной обороны и силы РЭБ.

Как пояснил Гусев, по предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле нет.

«Оперативную ситуацию держу на контроле. Опасность атаки пока сохраняется», — добавил воронежский губернатор.

По информации Минобороны РФ, беспилотник ВСУ был сбит около 23:00 мск.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА. Александр Гусев призвал жителей сохранять спокойствие — системы противовоздушной обороны приведены в готовность.

В белгородском городе Шебекино 23 апреля в результате атаки украинского беспилотника пострадали три человека. Губернатор региона Вячеслав Гладков отметил, что состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести, им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Кроме того, зафиксировали повреждения пяти легковых автомобилей.

Вечером 23 апреля на Украине взрыв прогремел в городе Днепропетровске. По области объявили воздушную тревогу.