Шебекино, Белгородская область, 23 апреля, 2024, 19:10 — ИА Регнум. В Шебекино Белгородской области в результате атаки украинского беспилотника пострадали три человека, повреждены пять автомобилей. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Рядом с проходной промышленного предприятия упал и сдетонировал дрон-камикадзе. Инцидент произошел в городе Шебекино. В результате пострадали три человека. У одного мужчины осколочные ранения грудной клетки и плеча, бригадой скорой он доставлен в областную клиническую больницу. Ещё двое мужчин — один с осколочным ранением живота, второй с осколочными ранениями голени и кисти — доставлены в городскую больницу № 2 города Белгорода», — написал глава области в Telegram-канале.

По информации Гладкова, состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести, им оказывается вся необходимая медицинская помощь. На данный момент зафиксированы повреждения 5 легковых автомобилей. Оперативные службы работают на месте, уточнил губернатор.

Как передавало ИА Регнум, 23 апреля официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков доложил, что ВС России сбили за прошедшие сутки более 100 дронов ВСУ, а также ракету «Точка-У», шесть реактивных снарядов и четыре авиабомбы Hammer. Днём ранее российские силы ПВО за сутки уничтожили 240 украинских беспилотников.

По данным Минобороны, с начала спецоперации ВС России уничтожили 22 633 беспилотных летательных аппарата.

Кроме того, в ночь на 23 апреля ВС РФ уничтожили четыре снаряда РСЗО «Ольха» ВСУ над Белгородской областью.

22 апреля Гладков информировал об уничтожении воздушной цели на подлёте к Белгороду. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. В Белгороде и Белгородском районе в этот день была объявлена ракетная опасность.