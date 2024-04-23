Москва, 23 апреля, 2024, 15:38 — ИА Регнум. Вооружённые силы России сбили за прошедшие сутки более 100 дронов ВСУ, а также ракету «Точка-У», шесть реактивных снарядов и четыре авиабомбы Hammer, сообщил 23 апреля официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

«Средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты 104 украинских беспилотных летательных аппарата, тактическая ракета «Точка-У», шесть реактивных снарядов HIMARS производства США и «Ольха», а также четыре авиационные управляемые бомбы Hammer производства Франции», — сказал он на брифинге.

Всего с начала проведения спецоперации ВС России уничтожили 592 самолёта, 270 вертолётов, 22 633 беспилотных летательных аппарата, 509 зенитных ракетных комплексов, 15 824 танка и других боевых бронированных машин, 1269 боевых машин реактивных систем залпового огня, 9065 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 21 252 единицы специальной военной автомобильной техники.

Как передавало ИА Регнум, по информации Минобороны, дежурные средства ПВО России 22 апреля уничтожили украинскую ракету «Точка-У» над Белгородской областью.

Глава региона Вячеслав Гладков также информировал об уничтожении воздушной цели на подлёте к Белгороду. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. В Белгороде и Белгородском районе в этот день была объявлена ракетная опасность.

Конашенков 21 апреля сообщил, что российская армия в ходе ударов авиацией, ракетными войсками и артиллерией уничтожила истребитель МиГ-29 ВВС Украины на аэродроме Днепр, а также пункт управления ВСУ, установку зенитного ракетного комплекса С-300ПС и радиолокатор для обнаружения воздушных целей.