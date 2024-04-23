Белгород, 23 апреля, 2024, 07:29 — ИА Регнум. Российские силы противовоздушной обороны уничтожили ночью 23 апреля четыре реактивных снаряда ВСУ над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА Регнум Российская ПВО

Силами ПВО были сбиты четыре снаряда с применением реактивной системы залпового огня «Ольха».

Как сообщало ИА Регнум, ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков проинформировал о последствиях очередной террористической атаки ВСУ на регион.

Как пояснил Гладков в Telegram-канале, сработала российская система ПВО — было сбито несколько воздушных целей на подлёте к Белгороду.

В результате украинских обстрелов в регионе погибли 120 мирных жителей, в их числе 11 детей разного возраста, 651 человек получил ранения, из них 51 ребёнок.

По информации Минобороны, дежурные средства ПВО России 22 апреля уничтожили украинскую ракету «Точка-У» над Белгородской областью.

Палата представителей Конгресса США с опозданием одобрила законопроект о выделении дополнительной помощи Украине в размере 60 млрд долларов. По мнению опрошенных агентством Reuters экспертов, за время согласования ситуация на фронте сильно поменялась не в пользу ВСУ.