Москва, 22 апреля, 2024, 13:24 — ИА Регнум. Число украинских беспилотников, уничтоженных российскими военными в ходе специальной военной операции, превысило 22,5 тыс. единиц. Об этом официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил 22 апреля на брифинге.

«Средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты 240 украинских беспилотных летательных аппаратов», — заявил Конашенков.

По данным ведомства, всего сбито 22 529 вражеских БПЛА. Самолёты противника уничтожены в количестве 592 единиц, вертолёты — 270, зенитные ракетные комплексы — 508. Кроме того, уничтожено 15 817 танков и других боевых бронированных машин, 1269 боевых машин реактивных систем залпового огня, 9040 орудий полевой артиллерии и миномётов, 21 232 единицы специальной военной автомобильной техники.

За минувшие сутки, добавил представитель Минобороны, ВС России поразили позиционный район ПВО противника, пункт хранения безэкипажных катеров, живую силу и военную технику ВСУ в 142 районах. На донецком направлении российские войска полностью освободили село Новомихайловка и улучшили тактическое положение по переднему краю.

Как сообщало ИА Регнум, ранее на Украине признали потерю Новомихайловки из-за продвижения российских военных, ВСУ удерживали всего несколько домов на окраине. Украинские войска предпринимали безуспешные атаки возле Красногоровки и Новомихайловки, в целом за минувшую неделю они потеряли 3550 бойцов на донецком направлении.