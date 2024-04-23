Белгород, 23 апреля, 2024, 16:17 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотник в небе над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны России.

Иван Шилов ИА Регнум

«Около 15:20 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — сказано в Telegram-канале оборонного ведомства.

Как передавало ИА Регнум, 23 апреля официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков доложил, что ВС России сбили за прошедшие сутки более 100 дронов ВСУ, а также ракету «Точка-У», шесть реактивных снарядов и четыре авиабомбы Hammer.

Кроме того, в ночь на 23 апреля ВС РФ уничтожили четыре снаряда РСЗО «Ольха» ВСУ над Белгородской областью.

Всего с начала проведения спецоперации ВС России уничтожили 592 самолёта, 270 вертолётов, 22 633 беспилотных летательных аппарата, 509 зенитных ракетных комплексов, 15 824 танка и других боевых бронированных машин, 1269 боевых машин реактивных систем залпового огня, 9065 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 21 252 единицы специальной военной автомобильной техники.

По информации Минобороны, дежурные средства ПВО России 22 апреля уничтожили украинскую ракету «Точка-У» над Белгородской областью.

Глава региона Вячеслав Гладков также информировал об уничтожении воздушной цели на подлёте к Белгороду. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. В Белгороде и Белгородском районе в этот день была объявлена ракетная опасность.