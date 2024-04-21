Москва, 21 апреля, 2024, 13:14 — ИА Регнум. Российская армия в ходе ударов авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки уничтожила истребитель МиГ-29 ВВС Украины на аэродроме Днепра, а также пункт управления ВСУ, установку зенитного ракетного комплекса С-300ПС и радиолокатор для обнаружения воздушных целей. Об этом сообщил 21 апреля на брифинге официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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«Кроме того, поражены: цех производства беспилотных летательных аппаратов, радиолокационная станция кругового обзора с фазированной антенной решёткой «Пеликан», а также живая сила и военная техника ВСУ в 104 районах», — сказал он.

Конашенков добавил, что за сутки российские средства ПВО сбили 194 украинских беспилотника и восемь снарядов, запущенных системами залпового огня HIMARS и «Ураган». Всего с начала СВО на Украине российские войска уничтожили 592 самолёта ВВС ВСУ, 270 вертолётов и 22 289 БПЛА.

Как передавало ИА Регнум, 19 апреля Конашенков сообщил, что ВС России за неделю уничтожили три истребителя МиГ-29 и четыре военно-транспортных самолёта Ан-26 Военно-воздушных сил ВСУ. Средства ПВО российской армии, отбивая атаки украинских войск, сбили десять ракет ATACMS, шесть ракет Storm Shadow, пять авиабомб HAMMER и JDAM, а также 1278 беспилотников.

20 апреля Конашенков заявил об уничтожении за сутки штурмовика Су-25 и 213 БПЛА украинской армии. Также силы ПВО сбили пять управляемых авиационных бомб Hammer.