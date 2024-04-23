Кишинёв, 23 апреля, 2024, 14:36 — ИА Регнум. Несколько участников группы «Би-2» и членов их семей подали документы на получение гражданства Молдавии, заявил 23 апреля глава пресс-службы молдавского президента Майи Санду Адриан Бэлуцел в своём Telegram-канале.

Максим Богодвид/РИА Новости

«Сегодня несколько участников группы «Би-2» и членов их семей подали документы на получение гражданства Республики Молдова. Наша страна была, есть и останется дружественной ко всем людям, которые хотят жить в мире и взаимопонимании», — написал он.

Как передавало ИА Регнум, в мае 2023 года вокалист группы Лёва (Егор Бортник, физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) осудил проведение специальной военной операции и заявил, что больше не вернётся в Россию. Он назвал россиян «убийцами» и заявил, что они «перечеркнули все свои достижения», а Россия «вызывает омерзение и брезгливость». Также выяснилась, что музыканты «Би-2» направляют часть гонораров на помощь Украине.

В январе 2024 года группу задержали в Таиланде за концерт без специального разрешения. Музыкантов продержали в течение ночи в отделении полиции, после чего избрали меру пресечения и назначили каждому штраф по 3 тыс. батов ($84), затем передали иммиграционной полиции и вскоре депортировали в Израиль. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что её не удивило нарушение закона музыкантами, так как они спонсируют терроризм.

После инцидента концерты «Би-2» за рубежом начали отменять. Не состоялись выступления в Дубае и Турции. Группа отменила продажу сувенирной продукции на фоне скандального задержания в Таиланде. Позднее Лёва признался, что спонсирует ВСУ.