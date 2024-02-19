Кемер, Турция, 19 февраля, 2024, 12:37 — ИА Регнум. Музыкальный фестиваль и выступление музыкальный фестиваль в городе Кемре в Турции отменили. Об этом 19 февраля сообщил Telegram-канал Shot.

Reactor691

«Выступление Би-2 в турецком Кемере отменено. Группа собиралась провести там музыкальный фестиваль», — говорится в сообщении.

Уточняется, что фестиваль «Каникулы с Би-2» собирались провести в течение четырёх дней в апреле в пятизвёздочном отеле Marti Myra. Вести его должны были актёры Алекс Дубас и Максим Виторган, а билеты на мероприятие с проживанием стоили от 289 до 379 тысяч рублей.

По данным источника, причиной отмены фестиваля стали скандал с группой в Таиланде и депортация музыкантов в Израиль.

«Сейчас музыканты находятся в Испании. Они заявили, что наслаждаются побережьем и пишут новые песни», — уточняется в сообщении.

Билеты на фестиваль в Турции пока ещё продаются, хотя само мероприятие уже отменили, добавляется в нём.

Как сообщало ИА Регнум, 17 февраля в Дубае отменили концерт «Би-2», купившим на него билеты пообещали вернуть деньги в автоматическом режиме. В Telegram-канале группы не уточнили, из-за чего именно отменили выступление музыкального коллектива.

Участников рок-группы «Би-2» 14 января задержали на острове Пхукет в Таиланде за проведение концерта без специального разрешения. Правоохранители продержали участников группы в полиции одну ночь, а затем суд назначил им меру пресечения и штраф каждому в размере 3 тысячи батов (84 доллара).

Музыкантов «Би-2» 31 января депортировали в Израиль, чему содействовали израильские дипломаты. Группу в дороге сопровождали посол и консул Израиля в Таиланде.

В мае 2023 года в Израиле солист «Би-2» Егор Бортник (Лёва «Би-2», физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) заявил, что больше не вернётся в Россию. А в апреле 2023 года выяснилась, что музыканты группы направляют часть гонораров на помощь Украине.