Абу-Даби, 12 февраля, 2024, 00:47 — ИА Регнум. Концерт российской рок-группы «Би-2», который должен был состояться 17 февраля, отменён. Об этом в воскресенье, 11 февраля, сообщил музыкальный коллектив в своём Telegram-канале.

Василий Иванов ИА REGNUM «Би-2»

«К сожалению, запланированный на 17 февраля концерт «Би-2» в Дубае не состоится», — говорится в распространённом заявлении.

Уточняется, что деньги за билеты будут возвращены в автоматическом режиме в ближайшие несколько дней, а отмена этого концерта на повлияет на другие концерты в гастрольном графике «Би-2».

Как передавало ИА Регнум, 24 января участников рок-группы «Би-2» задержали в Пхукете (Таиланд) за проведение концерта без специального разрешения. Их продержали в течение ночи в отделении полиции, после чего суд избрал музыкантам меру пресечения и назначил каждому штраф в 3 тысячи батов (84 доллара).

31 января музыкантов депортировали в Израиль, содействие в этом оказали израильские дипломаты. По пути из Таиланда их сопровождали посол и консул Израиля.