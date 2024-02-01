Тель-Авив, Израиль, 1 февраля, 2024, 03:15 — ИА Регнум. Все задержанные в Таиланде члены рок-группы «Би-2» в результате содействия израильских дипломатов освобождены и вылетели в Израиль, сообщила 31 января пресс-служба МИД еврейского государства.

Reactor691 Группа «Би-2»

«Сегодня вечером шесть членов группы, в том числе трое граждан Израиля, вылетели в Израиль и присоединятся к своему коллеге — гражданину Израиля, прибывшему сегодня утром из Таиланда», — уточнили в МИД.

Членов группы до посадки в самолёт сопровождали посол Израиля в Таиланде Орна Сагив и консул Израиля в Таиланде Эли Сена.

Министр иностранных дел еврейского государства Исраэль Кац поблагодарил коллег за содействие, добавив, что музыканты чувствуют себя хорошо.

Как передавало ИА Регнум, 25 января коллектив задержали на острове Пхукет в Таиланде за проведение концертов без разрешения на работу. В туристической полиции подтвердили арест семи музыкантов. Ночь они провели в отделении полиции, затем суд Пхукета избрал участникам рок-группы меру пресечения и назначил каждому штраф в размере 3 тыс. батов ($84). Затем их передали иммиграционной полиции.

Сразу после задержания в генконсульстве РФ на Пхукете сообщили, что за помощью в консульство группа «Би-2» не обращалась. На плохие условия содержания музыкантов в Таиланде пожаловался бывший российский шоумен Михаил Козырев (признан в РФ иностранным агентом). Он предполагал, что арестованных могут «погрузить на самолёт в Москву», требуя не допустить этого.

Официального представителя МИД России Марию Захарову не удивил штраф для музыкантов рок-группы «Би-2» в Таиланде, поскольку «никому не нужны проблемы, которые могут возникнуть с людьми, спонсирующими терроризм».