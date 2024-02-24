Москва, 24 февраля, 2024, 13:31 — ИА Регнум. Рок-группа «Би-2» прекратила продажу сувенирной продукции с футболками, худи и значками. Сайт по продаже мерча, а также соответствующие аккаунты в соцсетях перестали работать с 20 января.

Владимир Вяткин/РИА Новости «Би-2» Лёва (Егор Бортник) и Шура (Александр Уман)

«Сайт временно недоступен, приносим извинения за неудобства», — говорится на сайте группы при переходе в раздел «Магазин».

Интернет-пользователи в комментариях стали спрашивать, когда появится возможность пользоваться сайтом, но им никто не ответил.

С осени 2023 года магазин BDVA, который занимался продажей мерча объявил о распродаже. Почти вся продукция ушла со скидкой до 60%. Товары доставляли как по России, так и за границу. Причём до скидок стоимость одной футболки варьировалась в пределах 2–3 тысяч рублей. После этого новых товаров на сайте и в аккаунтах в соцсетях не появлялось.

При этом пользователи Сети уверены, что музыкантам после задержания в Таиланде и отмены последующих концертов в Турции и Дубае не до сувенирной продукции. Некоторые из них допустили, что у «Би-2» начались денежные проблемы, поэтому денег на содержание магазина с мерчем нет. Помимо этого, ряды поклонников рок-группы могли поредеть после оскорблений музыкантов в сторону россиян.

Согласно сайту рок-группы, все концерты «Би-2», запланированные в российских городах, включая Москву, Санкт-Петербург, Астрахань, Казань, Самару и Уфу, отменены. Продажа билетов открыта на концерты в Вильнюсе (15 марта), Варшаве (16 марта), Дублине (22 марта) и Лондоне (24 марта). Стоимость билетов на выступление в Вильнюсе начинается с €55.

Как сообщало ИА Регнум, в мае 2023 года солист «Би-2» Егор Бортник (Лёва «Би-2», физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) заявил, что больше не вернётся в Россию. А в апреле 2023 года стало известно, что музыканты группы направляют часть гонораров на помощь ВСУ.

Участников рок-группы «Би-2» 14 января задержали на острове Пхукет в Таиланде за проведение концерта без специального разрешения. Ночь они провели в отделении полиции, затем суд назначил каждому штраф в размере 3 тыс. батов (84 доллара). Всех участников группы передали иммиграционной полиции. 31 января их депортировали в Израиль. От помощи российского консульства они отказались.

После этого запланированный на 17 февраля концерт в Дубае отменили, затем 19 февраля стало известно об отмене музыкального фестиваля «Би-2» в Турции. Фестиваль «Каникулы с Би-2» должен был продлиться четыре дня в пятизвёздочном отеле Marti Myra в апреле. Цены на билеты с проживанием начинались от 289 тысяч рублей. Сообщалось, что причиной отмены фестиваля стали скандал с группой в Таиланде и депортация музыкантов.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя задержание музыкантов «Би-2», заявила, что не удивлена этому, так как очевидно, что никому не нужны проблемы, которые могут возникнуть с людьми, спонсирующими терроризм.