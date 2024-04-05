* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Тель-Авив, Израиль, 5 апреля, 2024, 21:03 — ИА Регнум. Критикующий Россию лидер рок-группы «Би-2» Лёва (Егор Бортник, физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) признался, что как может помогает Украине вести боевые действия. Об этом он рассказал 5 апреля изданию «Новая газета Европа» (признано Генпрокуратурой нежелательными на территории РФ).

Александр Рюмин/ТАСС Лёва (Егор Бортник, физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом)

Музыкант не стал особенно подробно распространяться, как именно помогает Киеву, но рассказал об отдельных моментах.

«Мы с женой купили две машины скорой помощи на последние деньги и абсолютно об этом не пожалели. Что такое помогать ВСУ? На этих машинах наверняка спасали и военных тоже», — поделился Лёва.

На вопрос журналистов, передаёт ли он ВСУ дроны, музыкант отвечать не захотел, но озвучил свою позицию касательно вооружений.

«Дроны — вопрос, который я оставлю в стороне. Танки я не могу купить. Я думаю, что глобальные вопросы — к государствам, а не то, что каждый купит по снаряду», — ответил Лёва.

Как сообщало ИА Регнум, в мае 2023 года Бортник осудил проведение специальной военной операции и заявил, что больше не вернётся в Россию. Лёва прошёлся и по обычным россиянам, назвав их «убийцами», и заявил, что они «перечеркнули все свои достижения», а Россия «вызывает омерзение и брезгливость». Также выяснилась, что музыканты «Би-2» направляют часть гонораров на помощь Украине.

В январе 2024 года участников группы задержали на Пхукете за проведение концерта без специального разрешения. Музыкантов продержали в течение ночи в отделении полиции, после чего избрали меру пресечения и назначили каждому штраф по 3 тыс. батов ($84). Затем музыкантов передали иммиграционной полиции и вскоре депортировали в Израиль. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что её не удивило нарушение закона музыкантами, так как они спонсируют терроризм.

После инцидента концерты «Би-2» за рубежом начали отменять. Не состоялись выступления в Дубае и Турции. Группа отменила продажу сувенирной продукции на фоне скандального задержания в Таиланде. Интернет-пользователи спрашивали, когда появится возможность пользоваться сайтом, но им никто не ответил.