Москва, 22 апреля, 2024, 10:56 — ИА Регнум. В России с 25 апреля начнётся экспериментальный перевод студенческих билетов и зачётных книжек в электронный вид. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

РИА Новости/КириллКалинников

«Пилотный проект пройдёт на добровольной основе и коснётся студентов колледжей и вузов, а также ординаторов и аспирантов. Документы, подтверждающие их обучение, будут переведены в электронный вид, а затем появятся в личном кабинете на портале госуслуг и в мобильном приложении в виде QR-кода. Электронные версии документов можно будет использовать для покупки льготных билетов на железнодорожный и другой общественный транспорт, в театры, музеи, кино и концертные залы, а также для прохода в учебное заведение», — сказано в опубликованном на сайте правительства документе.

Отмечается, что во время эксперимента физические документы будут действительны аналогично электронным. Ответственными за проведение эксперимента указаны Минобрнауки, Рособрнадзор, Минцифры, Минтранс и Минкультуры.

Пробный период пройдёт до 31 декабря текущего года.

Как передавало ИА Регнум, внедрение электронных студенческих билетов и зачёток планируется реализовать в рамках нацпроекта «Цифровая экономика». Среди возможностей, которые предоставит электронный документооборот, окажутся отслеживание успеваемости, покупка транспортных билетов и посещение мероприятий культуры со скидкой и другие опции. Пользоваться электронным студенческим можно будет с экрана смартфона.

Кроме того, с 2024 года российские вузы обязали принимать документы от абитуриентов в электронном виде через суперсервис «Госуслуг» «Поступление в вуз онлайн».

При этом у абитуриентов сохранилась возможность подать документы офлайн лично или по почте.

В прошлом году сервисом воспользовались примерно 40% абитуриентов, а это вдвое больше, чем в 2022-м.

Вместе с тем 13 января Минобрнауки сообщило, что в России не будет централизованного увеличения платы за обучение для студентов государственных вузов.

В ведомстве тогда пояснили, что дискуссия по поводу резкого повышения цен на высшее образование связана с заявлениями руководителей отдельных частных вузов, бизнес-модель которых, как они, видимо, посчитали, не очень хорошо работает. При этом в министерстве напомнили, что большинство студентов в России обучаются в государственных вузах бесплатно.