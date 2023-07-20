Москва, 20 июля, 2023, 17:14 — ИА Регнум. Подача документов через «Госуслуги» для вузов с 2024 года станет обязательной. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, сообщила 20 июля его пресс-служба.

Кристина Кормилицына/РИА Новости

Высшие учебные заведения обяжут подключиться к суперсервису «Поступление в вуз онлайн», который уже пользуется большой популярностью. В этом году им воспользовались примерно 40% абитуриентов, а это вдвое больше, чем год назад.

«Со следующего года подать документы в электронном виде можно будет только через суперсервис. Его использование станет обязательным для всех вузов», — сказал Чернышенко.

Вице-премьер добавил, что в ходе текущей приёмной кампании абитуриенты подали свыше 842 тыс. заявлений, в том числе в новых регионах РФ. На сегодняшний день документы можно направить лично, по почте, через информационную систему вуза или через Госуслуги. Такая возможность есть в более чем 1 тыс. вузов.

20 июля Минцифры сообщило, что на портале «Госуслуги» начался приём заявлений и документов для поступления в вузы. Заявление можно подать в пять любых вузов страны до пяти специальностей в каждом. Без личного посещения приемных комиссий, очередей и бумажных документов. Возможность подать документы при личном посещении высших учебных заведений также остаётся.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в Минобрнауки призвали вузы принимать документы об участии абитуриента в специальной военной операции в любой форме, даже не соответствующей рекомендуемой. В министерстве заявили, что число бюджетных мест для тех, кто поступает в вузы на общих основаниях, не уменьшится после введения льгот для участников СВО и членов их семей.