Москва, 13 января, 2024, 20:57 — ИА Регнум. В России не будет централизованного увеличения платы за обучение для студентов государственных вузов. Об этом 13 января заявили в пресс-службе Минобрнауки.

Irinazybina

В ведомстве пояснили, что дискуссия по поводу резкого повышения цен на высшее образование связана с заявлениями руководителей отдельных частных вузов, бизнес-модель которых, как они, видимо, посчитали, не очень хорошо работает. При этом в министерстве напомнили, что большинство студентов в России обучаются в государственных вузах бесплатно.

«Допускаем корректировку цен некоторыми университетами в пределах инфляции», ― указали в ведомстве.

Ранее газета «Известия» сообщила, что Ассоциация негосударственных вузов РФ ожидает повышения стоимости платного обучения на 10-12% в 2024/2025 учебном году.

В августе 2023 года ИА Регнум сообщило, что обучение в ведущих высших учебных заведениях России на предстоящий учебный год в среднем подорожало на 12%. Так, в МИФИ обучение по ряду программ стало дороже на 18-22%. К примеру, за прохождение специальностей «информационные системы и технологии» и «программная инженерия» придётся заплатить 340 тыс. рублей, а в прошлом это стоило 286 тыс. рублей.

В РАНХиГС больше остальных подорожали программы «управление бизнесом» и «мировая экономика и внешнеэкономическая деятельность» — с 410 тыс. до 460 тыс. рублей. Подорожание на разных специальностях составило 9-12%.

В СПбГУ обучение подорожало от 5 до 11% в зависимости от выбранной абитуриентом специальности.