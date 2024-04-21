Лондон, 21 апреля, 2024, 20:22 — ИА Регнум. Российские военные расширяют возможности по нанесению ударов по военным целям на Украине. Такое мнение выразил британский эксперт Александр Меркурис на YouTube-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«Похоже, что ещё один объект С-300 уничтожен, и теперь Россия сможет наносить удары по всем объектам ВСУ на Украине по своему усмотрению», — заявил эксперт.

По его словам, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг признал срочность сложившейся ситуации и выступил за новые поставки европейских комплексов ПВО для ВСУ. Однако это приведёт к снижению уровня обороноспособности самих стран Европейского союза.

Как сообщало 21 апреля ИА Регнум, Украине указали на политические, экономические и военные возможности России для нанесения решающего удара. В тот же день обозреватель Forbes Викрам Миттал заявил, что летнее наступление Вооружённых сил России обернётся катастрофой для ВСУ.

Экс-разведчик США Скотт Риттер днём ранее, 20 апреля, заявил, что российская армия добьётся серьёзных военных побед в июле.

В Минобороны России 21 апреля сообщили, что российские военные уничтожили украинскую пусковую установку ЗРК С-300ПС и радиолокатор обнаружения воздушных целей.