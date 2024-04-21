Азербайджан, 5 марта, 2008, 13:18 — ИА Регнум. Боеспособность армянской стороны на линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта находится на прежнем уровне. Об этом заявил 5 марта на пресс-конференции в Ереване президент Армении Роберт Кочарян . По его словам, использование сложной внутриполитической ситуации в Армении Азербайджаном в целом было некорректным. "Вполне возможно, что они решили, что из-за ситуации внутри страны мы потеряли бдительность. Возможно, они также предположили, что из Карабаха в Ереван была переброшена существенная военная сила ", - отметил глава Армении. Он подчеркнул, что на данный момент достигнуто соглашение о прекращении огня.

По словам действующего главы армянского государства, азербайджанская сторона использовала на переднем крае артиллерию, чего давно не применялось. Вновь знакомя журналистов с произошедшими вчера событиями, президент заявил, что было нападение с азербайджанской стороны на один из армянских постов на переднем крае, затем последовали ответные действия, и статус-кво был восстановлен. С армянской стороны есть двое раненых, офицер ранен в руку, а солдат подорвался на противопехотной мине, получив ранение в ногу.

4 марта в зоне нагорно-карабахского конфликта произошло резкое обострение ситуации. В результате перестрелки между силами обороны Нагорного Карабаха и ВС Азербайджана погибли 8 военнослужащих с азербайджанской стороны. Армянская сторона сообщает о двух раненых.