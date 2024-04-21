Вашингтон, 21 апреля, 2024, 09:29 — ИА Регнум. Вооружённые силы России в июле добьются серьёзных военных побед на нескольких направлениях в зоне спецоперации, и это вызовет серьёзную тревогу у сторонников Украины. Такое мнение 20 апреля высказал экс-разведчик американской армии Скотт Риттер в соцсети Х.

Станислав Красильников/РИА Новости

«В июле, когда последняя военная техника, закупленная для Украины на выделенные Конгрессом деньги, будет уничтожена Россией, а Украине придётся похоронить ещё 100 тысяч бойцов, когда российские войска окружат Харьков и освободят последние районы Донбасса, все клавиатурные воины по обе стороны Атлантики <…> забьют коллективную тревогу», — отметил эксперт.

По его словам, сторонники Киева потребуют накачивать Киев деньгами американских налогоплательщиков, а Конгресс США будет угождать им до момента, пока на Украине не закончатся способные принимать участие в боевых действиях люди.

Как сообщало ИА Регнум, 19 апреля экс-советник главы Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский попытается сбежать с Украины после разгрома ВСУ армией России. По его словам, украинские войска находятся на грани полного провала на фронте из-за отсутствия оружия и боеприпасов.

Автор газеты Politico Джейми Деттмер 17 апреля написал, что Украина скатывается к катастрофе. По его словам, это происходит из-за отсутствия западной поддержки, нехватки боеприпасов, потерь на фронте и падения боевого духа украинских войск.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 11 апреля отметил, что Киев открыто заявляет о планах устроить террористические акты в отношении российской инфраструктуры. По его словам, это свидетельствует о правильности решения начать спецоперацию.