Вашингтон, 21 апреля, 2024, 12:09 — ИА Регнум. Летнее наступление Вооружённых сил России обернётся катастрофой для украинской армии. Об этом 20 апреля написал обозреватель американского журнала Forbes Викрам Миттал.

Сергей Корсун ИА Регнум

«В настоящее время российская армия занимается планированием операций для нового наступления, которое, скорее всего, будет полномасштабно развёрнуто к июню», — заявил автор.

По его мнению, российские силы планируют вести обстрелы ракетами и беспилотниками энергетических объектов на контролируемой Киевом территории, чтобы лишить украинские войска возможности создавать и поставлять дроны на передовую.

По словам автора, российские военные сейчас наращивают силы и доукомплектовывают передовые подразделения личным составом и техникой, а оборонно-промышленный комплекс страны выпускает новые боеприпасы и оборудование, быстро передавая их армии.

Для того чтобы сдержать наступление российских военных, ВСУ необходимо изменить тактику и перестать рассчитывать на артиллерию, перейдя к обороне, сделав акцент на атаки пехоты и бронированной техники, добавляется в статье.

Как сообщало ИА Регнум, 20 апреля бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что российская армия в июле добьётся серьёзных военных побед на нескольких направлениях в зоне проведения СВО, что станет причиной возникновения тревоги у сторонников Украины. Эксперт отметил, что Конгресс США будет продолжать накачивать Киев деньгами, пока на Украине не закончатся способные воевать люди.

Обозреватель чешского издания Seznam Zprávy Лукаш Марек 19 апреля написал, что ВС России продолжат наступать, постепенно дробя позиции украинской армии сразу во многих местах. По его мнению, российские военные могут действовать ещё более жёстко, потому что уже перехватили инициативу на фронте.

Британский журнал The Economist 18 апреля написал, что российские военные легко приближаются к позициям ВСУ, которые неспособны дать им отпор. Автор отметил, что попытки украинской армии создать оборонительные линии могут оказаться тщетными из-за российского продвижения.

Глава МИД России Сергей Лавров 19 апреля заявил, что Москва убеждена в необходимости продолжения спецоперации. Министр отметил, что российская сторона готова к переговорам, однако разговоры с главой киевского режима Владимиром Зеленским, по его словам, бессмысленны.