Киев, 21 апреля, 2024, 17:58 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что украинская армия понесёт серьёзные потери, если помощь от США затянется на полгода.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Это зависит от того, когда мы действительно получим оружие <…> если мы получим его через полгода — ну, у нас процесс застопорится и мы понесём убытки <…> потери в людях, в технике», — заявил он в интервью американской телекомпании NBC News.

Зеленский в очередной раз указал на нехватку систем противовоздушной обороны и дальнобойного оружия, которое, по его мнению, якобы позволит сократить число потерь на передовой.

Как сообщало ИА Регнум, 20 апреля палата представителей Конгресса США приняла законопроект о помощи Украине в размере 61 млрд долларов. Чтобы закон вступил в силу, документ должен пройти согласование в Сенате, а затем его должен подписать президент США Джо Байден.

На это Зеленский заявил, что помощь якобы предотвратит расширение конфликта и якобы спасёт тысячи жизней.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова 20 апреля заявила, что выделение США помощи Украине лишь усугубит кризисные явления. Дипломат подчеркнула 21 апреля, что элиты в США, независимо от партийной принадлежности, готовы накачивать Киев вооружениями, чтобы воевать до последнего украинца.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 20 апреля заявил, что выделение средств Киеву ещё сильнее разорит Украину. Он однако отметил, что это решение американских законодателей было прогнозируемым.

Глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов 21 апреля заявил, что Вашингтон выделяют Киеву многомиллиардную помощь для реализации масштабной провокации против Москвы. По его словам, американский сценарий предусматривает попытку ослабления контура ядерной безопасности России.