Москва, 20 апреля, 2024, 21:08 — ИА Регнум. Решение палаты представителей конгресса Соединённых Шатов Америки о выделении дополнительной помощи киевскому режиму ещё больше обогатит США, но ещё сильней разорит Украину, заявил 20 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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Он отметил, что это решение американских законодателей было прогнозируемым.

«Это ещё больше обогатит Соединённые Штаты Америки и ещё больше разорит Украину, сделает больше погибших украинцев по вине киевского режима», — процитировал Пескова ТАСС.

Представитель Кремля также критически оценил принятый нижней палатой США законопроект о конфискации замороженных российских активов. Он заявил, что страна, которая пойдёт на этот шаг, отпугнёт инвесторов. И Россия примет ответные меры, защищая свои интересы, подчеркнул Песков.

Как сообщало ИА Регнум, 20 апреля нижняя палата американского Конгресса приняла законопроекты о выделении помощи Украине почти на $61 млрд. Из них $23 млрд хотят потратить на пополнение американских военных складов, чтобы восполнить запасы, сократившиеся из-за отправки вооружений Киеву. При этом помощь планируется оказывать в долг.

Также палата представителей приняла законопроект о конфискации замороженных активов России и запрете на их разморозку. Средства планируется направить на помощь киевскому режиму.

Для принятия того, чтобы законы вступили в силу, требуется, что их согласовал сенат Конгресса США, а также подписал президент.