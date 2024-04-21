Москва, 21 апреля, 2024, 12:30 — ИА Регнум. Элиты в США независимо от партийной принадлежности готовы накачивать Киев вооружениями, чтобы воевать до последнего украинца, заявила 21 апреля официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова, отвечая на вопрос относительно выделения Конгрессом США финансовой помощи Украине.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Подтверждаем, что действия США как фактической стороны конфликта получат безусловный и решительный отпор», — заявила дипломат.

Захарова добавила, что всё более глубокое погружение Вашингтона в гибридную войну против России обернётся столь же громким и унизительным фиаско.

По словам дипломата, лихорадочные попытки, направленные на спасение киевского режима, обречены на провал. Цели и задачи специальной военной операции будут полностью достигнуты, подчеркнула дипломат.

Как сообщало 20 апреля ИА Регнум, нижняя палата Конгресса США приняла законопроект о выделении почти на $61 млрд помощи Украине. Из них $23 млрд пойду на пополнение американских военных складов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 20 апреля заявил, что выделение средств Киеву ещё больше обогатит США, но ещё сильнее разорит Украину. МИД заявил, что выделение США военной помощи Украине, Израилю и Тайваню усугубит кризисные явления. Захарова при этом подчеркнула, что предоставление военной поддержки киевскому режиму является прямым спонсированием терроризма.

Глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов 21 апреля заявил, что США выделяют Украине многомиллиардную помощь для реализации масштабной провокации против России.