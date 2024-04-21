Москва, 21 апреля, 2024, 10:22 — ИА Регнум. США выделяют Украине многомиллиардную помощь для реализации масштабной провокации против России, заявил 21 апреля председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

MICHAEL REYNOLDS/EPA/ТАСС

«Это то, что Западу необходимо, чтобы нас потом во всем обвинить», — процитировала Рогова «Газета.Ru».

По его словам, американский сценарий предусматривает попытку ослабления контура ядерной безопасности России. После этого США и их союзники намерены начать подготовку к глобальному конфликту против якобы «ослабленной России».

Как сообщало ИА Регнум, 20 апреля нижняя палата американского Конгресса приняла законопроект о выделении помощи Украине почти на $61 млрд. Из них $23 млрд пойду на пополнение американских военных складов.

Американский миллиардер Дэвид Сакс 21 апреля заявил, что Украина в любом случае потерпит крах, даже если США предоставят Киеву новый пакет помощи. Он отметил, что США могут напечатать ещё больше денег, но это не позволит нарастить выпуск снарядов и ракет.

Профессор из США Джон Миршаймер в этой связи заявил, что киевский режим не получит столько военной техники, сколько запросило у США и союзников на Западе, поскольку у них просто нет такого объёма вооружений.

Комментируя выделение дополнительной помощи Украине, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что это решение ещё больше обогатит США, но ещё сильнее разорит Украину. В МИД заявили, что выделение США военной помощи Украине, Израилю и Тайваню усугубит кризисные явления.